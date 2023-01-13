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Стали відомі претенденти на нагороду.

ФІФА оголосила список претендентів, які будуть змагатися за нагороду найкращому тренеру The Best FIFA Men’s Coach.

В цей список потрапили п'ять тренерів:

Карло Анчелотті (Реал)

Дідьє Дешам (Франція)

Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті)

Валід Реграгуі (Марокко)

Ліонель Скалоні (Аргентина)

Зазначимо, що голосування буде проходити до 3 лютого. Віддати свій голос можна за посиланням.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі, Голанд та Мбаппе увійшли до збірної 2022 року за версією IFFHS.