Стали відомі претенденти на нагороду.
Претенденти, фото FIFA
13 січня 2023, 00:33
ФІФА оголосила список претендентів, які будуть змагатися за нагороду найкращому тренеру The Best FIFA Men’s Coach.
В цей список потрапили п'ять тренерів:
Карло Анчелотті (Реал)
Дідьє Дешам (Франція)
Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті)
Валід Реграгуі (Марокко)
Ліонель Скалоні (Аргентина)
Зазначимо, що голосування буде проходити до 3 лютого. Віддати свій голос можна за посиланням.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Мессі, Голанд та Мбаппе увійшли до збірної 2022 року за версією IFFHS.