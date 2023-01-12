Найбільше представництво — у мадридського Реалу та ПСЖ.
Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі, Getty Images
12 січня 2023, 09:59
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS на своєму сайті оголосила символічну збірну найкращих гравців за підсумками 2022 року.
До кращих потрапив капітан і нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, а також ще два його одноклубники по ПСЖ — Ашраф Хакімі та Кіліан Мбаппе.
Також три представники у збірній від мадридського Реалу — Тібо Куртуа, Лука Модрич та Карім Бензема.
Символічна збірна IFFHS 2022 року:
Воротар: Тібо Куртуа (Реал).
Захисники: Альфонсо Девіс (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Ашраф Хакімі (ПСЖ).
Півзахисники: Ліонель Мессі (ПСЖ), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Лука Модрич (Реал).
Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті).
Раніше повідомлялося, що найкращим арбітром минулого року було визнано поляка Шимона Марциняка.