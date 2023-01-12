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Найбільше представництво — у мадридського Реалу та ПСЖ.

Міжнародна федерація футбольної історії та статистики IFFHS на своєму сайті оголосила символічну збірну найкращих гравців за підсумками 2022 року.

До кращих потрапив капітан і нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі, а також ще два його одноклубники по ПСЖ — Ашраф Хакімі та Кіліан Мбаппе.

Також три представники у збірній від мадридського Реалу — Тібо Куртуа, Лука Модрич та Карім Бензема.

Символічна збірна IFFHS 2022 року:

Воротар: Тібо Куртуа (Реал).

Захисники: Альфонсо Девіс (Баварія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль), Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), Ашраф Хакімі (ПСЖ).

Півзахисники: Ліонель Мессі (ПСЖ), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті), Лука Модрич (Реал).

Нападники: Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Карім Бензема (Реал), Ерлінг Холанд (Манчестер Сіті).

Раніше повідомлялося, що найкращим арбітром минулого року було визнано поляка Шимона Марциняка.