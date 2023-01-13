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Останні півроку Артур Рудько грав у складі познанського Леху.

Напередодні нинішнього сезону екс-воротар Динамо і вихованець київського клубу Артур Рудько підписав контракт із харківським Металістом, проте одразу перебрався до оренди у Лех із Познані. До того він виступав у складі кіпрського Пафосу.

Закріпитися у складі гранда польського футболу 30-річному українцю не вдалося — 2 матчі він провів на нуль, а у чотирьох інших пропустив аж 11. У тому числі — 5 від Карабаху у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Не дивно, що на цьому фоні з'являються чутки про нове місцепрацевлаштування Рудька, хай навіть його оренда у Польщі спливає тільки влітку. Бачити Артура у своєму складі бажає ізраїльський Бейтар із Єрусалиму, повідомляє місцеве видання One. У новині чітко не вказано, мова йде про оренду чи повноцінний трансфер, але риторика натякає на перше.

Відзначимо, що Металіст цієї зими вже втратив іншого голкіпера — Олександра Рибку, який перебрався до Львова. У своє чергу Орест Костик відправився на збори з Дніпром-1, в оренді у якому також перебуває Владислав Рибак, права на якого теж належать харків'янам.