Україна

"Спортклубівці" готуються до другої частини сезону.

Дніпро-1 проведе два навчально-тренувальні збори в Туреччині. Перший проходитиме з 8 по 21 січня, а другий з 25 січня по 7 лютого.

На зимові збори команда вирушила в такому складі:

Воротарі: Макс Валеф, Валерій Юрчук, Владислав Рибак, Яків Кінарейкін, Орест Костик

Захисники: Володимир Адамюк, Олександр Сваток, Едуард Сарапій, Сергій Логінов, Габріель Гомес, Яніс Амаш, Євген Пасіч, Еміліано Пуріта, Микита Кононов, Богдан Порох

Півзахисники: Руслан Бабенко, Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк, Олександр Назаренко, Сергій Горбунов, Володимир Танчик, Валентин Рубчинський, Домінго Бланко, Ігор Когут, В’ячеслав Танковський, Євген Підлепенець, Єгор Клименчук

Форварди: Артем Довбик, Максим Прядун.

Відзначимо, що з командою на збори поїхало 6 гравців Металіста, які перебувають на перегляді: Орест Костик, Богдан Порох, В’ячеслав Танковський, Євген Підлепенець, Єгор Клименчук та Максим Прядун.

До речі, вже відомий календар товариських матчів дніпрян, що складається із семи поєдинків.

15 січня: Дніпро-1 — Динамо Тбілісі (Грузія)

16 січня: Дніпро-1 — Пахтакор (Узбекистан)

20 січня: Дніпро-1 — Ракув (Польща)

21 січня: Дніпро-1 — ФК Копер (Словенія)

29 січня: Дніпро-1 — ФК Сутьєска (Чорногорія)

2 лютого: Дніпро-1 — НС Мура (Словенія)

7 лютого: Дніпро-1 — ФК Ауда (Латвія)