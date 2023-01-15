Другое

Француз висловив думку стосовно трансферу Кріштіану.

Провівши всю свою кар'єру в Європі, Кріштіану Роналду тепер вирушить у нову пригоду в Саудівській Аравії.

Колишня зірка Реала підписав контракт з Ан-Насром наприкінці минулого місяця, після того як залишив Манчестер Юнайтед місяцем раніше. Роналду залишив клуб Прем'єр-ліги за обопільною згодою після суперечливого інтерв'ю телеведучому Пірсу Моргану, в якому він розкритикував "червоних дияволів".

Невдоволення Роналду стало причиною нестачі ігрового часу на Олд Траффорд під керівництвом головного тренера Еріка Тен Гага, який вирішив зробити ставку попереду на таких, як Маркус Рашфорд. Настрій Роналду під час його перебування в Юнайтед піддався критиці з боку його колеги по клубу Еріка Кантони, який стверджував, що йому слід було прийняти свою роль у команді.

"Є два типи ветеранів: той, хто хоче грати кожну гру, тому що йому все ще здається, що йому 25, і той, хто розуміє, що йому немає 25, і він тут, щоб допомогти молодим гравцям.

Кріштіану Роналду не розуміє, що йому не 25. Він старший, і він не усвідомлює, що замість того, щоб бути задоволеним тим, що не грає кожну гру, він повинен прийняти ситуацію".

Навряд чи Роналду матиме таку ж проблему в Аль-Насрі, де він, ймовірно, виступатиме у кожному поєдинку.