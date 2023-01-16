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Португалець має почесну місію.

Кріштіану Роналду нещодавно перебрався в Ан-Наср та вже незабаром зіграє за збірну команду зірок своєї команди та Аль-Хіляля.

Гравці провідних клубів Саудівської Аравії зустрінуться з чемпіоном Франції Парі Сен-Жермен, за який грають Мессі, Мбаппе та Неймар.

Як повідомляє Туркі Аль-Аш-Шейх, керівник головного управління у справах розваг Саудівської Аравії, Роналду буде грати з капітанської пов'язкою. Саме він вручив її португальцю.

الوعد ان شاءالله يوم ١٩ يناير … لقاء فوق الخيال … ومدير الفريق الكابتن خالد الشنيف ان شاءالله والتشكيلة غداً بيعلنها المدرب وخالد … اتمنى يومها ننسى الهلال والنصر ساعتين ونصير كلنا موسم الرياض… وبعد الساعتين نوقف الهدنة 😂🇸🇦❤️ pic.twitter.com/nttB07IgBb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2023

Нагадаємо, що поєдинок запланований на четвер, 19 січня. Гра відбудеться у Ер-Ріяді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ан-Наср спростував, що Роналду буде послом заявки Саудівської Аравії на чемпіонаті світу-2030.