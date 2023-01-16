Кріштіану Роналду нещодавно перебрався в Ан-Наср та вже незабаром зіграє за збірну команду зірок своєї команди та Аль-Хіляля.

Гравці провідних клубів Саудівської Аравії зустрінуться з чемпіоном Франції Парі Сен-Жермен, за який грають Мессі, Мбаппе та Неймар.

Як повідомляє Туркі Аль-Аш-Шейх, керівник головного управління у справах розваг Саудівської Аравії, Роналду буде грати з капітанської пов'язкою. Саме він вручив її португальцю.

Нагадаємо, що поєдинок запланований на четвер, 19 січня. Гра відбудеться у Ер-Ріяді.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ан-Наср спростував, що Роналду буде послом заявки Саудівської Аравії на чемпіонаті світу-2030.