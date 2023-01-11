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Португальська зірка не має подібних пунктів у контракті.

Нападник Ан-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду не буде послом заявки Саудівської Аравії на проведення чемпіонату світу 2030 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що 37-річний португальець має таку опцію в контракті і що він має стати амбасодором саудитів, за що отримає ще 200 мільйонів євро.

"ФК Ан-Наср хотів би уточнити, що, всупереч повідомленням у медіа, контракт Кріштіану Роналду з Ан-Насром не передбачає зобов'язань щодо будь-яких заявок на чемпіонат світу. Його основна увага зосереджена на Ан-Насрі та роботі з партнерами по команді, щоб допомогти клубу досягти успіху", – йдеться у заяві Ан-Насра.

Раніше також стало відомо, що у контракті Роналду немає пункту про перехід до Ньюкасла, який може вийти до Ліги чемпіонів.