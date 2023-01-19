Дивіться відео найкращих моментів матчу зірок, що відбувся 19 січня 2023 року, 19:00.
Аль-Хіляль/Ан-Насср — ПСЖ. Getty Images
19 січня 2023, 23:15
У рамках товариського поєдинку зірки двох клубів Саудівської Аравії Аль-Хіляль та Ан-Насср змагались із ПСЖ.
Переможцем битви вийшла команда Ліонеля Мессі, який відзначився голом. Кріштіану Роналду, який грав за протилежну команду, забив два, але потерпів поразки.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Аль-Хіляль / Ан-Насср — ПСЖ 4:5
Голи: Роналду, 34, 45+6, Чжанг, 56, Таліска, 90+4 — Мессі, 3, Маркіньйос, 43, Рамос, 53, Мбаппе, 60, Екетіке, 78
Аль-Хіляль / Ан-Насср: Аль-Оваїс — Аль-Ганнам, Чжанг, Аль-Болеахі, Абдулхамід, Мартінес (Каррільо, 61), Аль-Хайбарі (Канно, 61), Густаво (Отайф, 85), Аль-Давсарі — Марега (Таліска, 46), Роналду (Перейра, 61).
ПСЖ: Навас (Доннарумма, 62) — Хакімі (Пембеле, 62), Бернат, Рамос (Бічіабу, 62), Маркіньйос (Данілу, 46)— Руїс (Мендес, 62), Санчеш (Вітінья, 46), Солер (Гнарбі, 62), Неймар (Заїр-Емері, 62), Мбаппе (Екетіке, 62) — Мессі (Хоусні, 62).
Вилучення: Бернат.