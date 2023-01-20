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Український форвард провів на полі 80 хвилин.

У матчі 21 туру чемпіонату Бельгії Брюгге в гостях не зміг обіграти Сент-Трюйден. Матч закінчився із рахунком 1:1.

У цьому матчі взяв участь український форвард Роман Яремчук, котрий провів на полі 80 хвилин, але без результативних дій. Ще один українець – захисник Едуард Соболь – провів весь матч на лаві запасних.

За свою гру Яремчук отримав середні оцінки статистичних порталів. WhoScored оцінив дії українця у 6,3 бала, а найкращим гравцем був хавбек господарів Дайкі Хашіока – 7,1 бала.

Портал SofaScore оцінив Яремчука у 6,7 балів, а найкращими були два футболісти Брюгге — Денис Одої та Тейджон Бучанан, які отримали по 7,3 бали.

Після 21 туру Брюгге набрав 36 очок та посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, а у Сент-Трюйдена — 31 бал і сьомий рядок.