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Український форвард потрапив на радар чемпіона Бельгії.

Нападник збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик потрапив у сферу інтересів бельгійського Брюгге. Про це повідомляє Voetbalnieuws.

Керівництво бельгійського клубу має намір посилити напад своєї команди, незважаючи на витрачені 21 млн євро минулого літа. 6 млн євро було заплачено за Феррана Жутглу та 16 млн євро за ще одного українця Романа Яремчука.

Зазначається, що Брюгге готовий зробити пропозицію Дніпру-1 щодо трансферу 25-річного українця у розмірі 6,5 мільйонів євро. Бельгійці не мають наміру платити 10 млн євро за гравця, контракт якого закінчується у грудні цього року.

Цього сезону Довбик провів 22 матчі, в яких забив 16 голів та віддав чотири результативні передачі.