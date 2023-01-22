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Ситуація навколо бразильця продовжує набирати оберти.

Згідно з джерелами EL PAÍS, які беруть участь у розслідуванні гучної справи Дані Алвеса, 23-річна дівчина , яка ймовірно була зґвалтована Дані Алвесом, відхилила пропозицію отримати компенсацію від гравця. Незважаючи на те, що суддя нагадав їй, що вона має право, у разі винесення вироку, отримати фінансову компенсацію за завдані травми та моральну шкоду, жінка прямо відмовилася від цього права, оскільки її мета, як вона пояснила, віддати справедливість і щоб колишній гравець Барси заплатив ув’язненням за те, що сталося.

Алвес залишається у тимчасовій тюрмі без права внесення застави з п’ятниці, після того, як суддя заслухав заяви потерпілого та обвинуваченого та проаналізував докази, зібрані Mossos d'Esquadra щодо ймовірного зґвалтування, яке сталося на світанку 30 грудня в туалетах VIP-зони елітарного нічного клубу Sutton в Барселоні.

Жінка увійшла в Саттон незадовго до 2:00 разом із подругою та двоюрідним братом. Вони зустріли мексиканських хлопців, які запросили їх піднятися у VIP-зону. Офіціант наполегливо просив поміняти столики. "Мій друг хоче, щоб ти була там", — показав він у бік столика, за яким сиділи Дані Алвес і його друг. Постраждала у своїй заяві запевняє, що не знала, хто перед нею, поки їй не сказали мексиканські хлопці. Бразильський футболіст сприйняв це як жарт і сказав, що грав "у петанк в Оспітале".

У VIP-залі Саттона ситуація доволі швидко зіпсувалася. 39-річний Алвес запропонував трьом дівчатам випити і став позаду жертви, дуже близько до неї. "Мене це привело в огиду. Ззаду він взяв мене за руку, поклав на свій пеніс, і я її зняла", — пояснила вона.

Алвес сказав їй пройти через двері, які сполучалися з ванною у VIP-зоні, зачинив їх і сів на унітаз. Він сказав їй, що не може піти, з силою схопив її за голову та спрямував на свій пеніс, а потім, за версією потерпілої, дав їй ляпаса. Далі відбувся половий акт. Після цього він встав, одягнувся і сказав: "Я вийду перший".

Жертва вийшла з розбитим обличчям, оголосила подрузі та двоюрідній сестрі, що вони йдуть, розплакалася, а коли пішла, вона пояснила, що сталося швейцару, який повів її назад у вітальню, щоб вона могла поговорити з кимось у кабінеті Саттон.

Ця версія йде врозріз з показаннями зіркового гравця.

Слідство буде надалі тривати, а Хаві, коментуючи гучний скандал за участі свого колишнього одноклубника, сказав, що він у шоці від всього, що відбувається із бразильцем, а Пумас офіційно розірвали контракт із Дані Алвесом.