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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 23 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 23 січня:

Ліонель Мессі не продовжуватиме контракт з французьким ПСЖ.

Олександр Зінченко — найкращий гравець Арсеналу в матчі з Манчестер Юнайтед за версією фанатів.

Легенді Барселони та збірної Бразилії Дані Алвесу загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.