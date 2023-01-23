Франция

Схоже, історія Лео і паризького клубу добігає кінця.

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі не буде продовжувати контракт з паризьким клубом, стверджує Джерард Ромеро.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Мессі близький до продовження контракту з ПСЖ на один рік з опцією продовження ще на один сезон. За новою угодою він мав отримувати близько 40 млн євро на рік. Але, ймовірно, Лео проводить останній сезон в паризькому клубі.

Нагадаємо, Аль-Хіляль хоче підписати Мессі і пропонує зарплату 280 млн євро на рік.