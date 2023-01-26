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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 25 січня.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись 2023 рік.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У середу, 25 січня:

Український захисник Микола Морозюк завершив кар’єру і став спортивним директором кіпрського клубу.

УАФ уперше опублікувала оригінальний лист від ФІФА та УЄФА із попередженням про виключення з організації.

Відбулось жеребкування плей-оф Ліги націй УЄФА.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.