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Намагаємося зрозуміти, що чекає на колишнього тренера мадридського Реала.

У даний час Зінедін Зідан відпочиває і, можливо, шукає нове місце роботи у світовому футболі.

Нещодавно ЗМІ пов'язували його з роботою у збірній Франції, а потім заявили, що легенда французького футболу має намір очолити проблемний Ювентус, заради якого вже встиг відмовитися від п'яти пропозицій, очікуючи на свій шанс.

за матеріаламинамагається розібратися у майбутній кар'єрі Зідана, коли здається, що дорогу до збірної Франції остаточно закрито.

Кілька місяців тому Зідан повернувся на публіку. Втретє його воскова постать була відкрита у музеї Гревен у Парижі. На відміну від попередніх версій, які прославляли його блискучу кар'єру футболіста, у цій версії Зідан зображений як тренер — одягнений у дизайнерський костюм, який похмуро стоїть із руками в кишенях, господар усього, що він бачить із бокової лінії.

На відкритті він заявив, що зворушений даниною, зазначивши, що у цієї статуї навіть менше волосся, ніж у її попередниці, і його запитали про перспективи Франції на ЧС-2022 у Катарі. Як це часто буває, він відповів чемно, не кажучи багато.



Проте стало ще цікавіше, коли Зінедіна запитали, чи скучив він за костюмом тренера і чи можемо ми чекати на його повернення на бокову лінію у найближчому майбутньому.

"Я недалеко", — сказав Зідан з усмішкою на обличчі. "Чекаємо. Трохи зачекаємо". Коли його підштовхнули далі, він відповів: "Скоро, скоро. Насолоджуємося перервою".

Була поширена думка, що "недалеко" і "скоро, скоро" відносяться до можливості змінити Дідьє Дешама на посаді головного тренера збірної Франції після чемпіонату світу. Незважаючи на всі зв'язки з МЮ, Ювентусом та ПСЖ відколи він залишив Реал у травні 2021 року, у французьких ЗМІ говорилося, що Зідан майже нічого не передбачає, окрім як тренувати національну команду.

Але чемпіонат світу у Катарі розпочався і вже навіть закінчився. Франція програла Аргентині у фіналі у серії післяматчевих пенальті, що позбавило її другого поспіль тріумфу на мундіалі, а контракт Дешама, термін дії якого закінчувався наприкінці року, був негайно продовжений до літа 2026 року.

Потім все почалося. Не минуло й 24 годин, як президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре погодився дати інтерв'ю RMC Sport, де його запитали у контексті нового контракту Дешама, чи чув він про чутки, що пов'язують Зідана з вакантним місцем роботи в збірній Бразилії після відходу Тіте.

"Ні", — сказав Ле Гре. "Але він може робити те, що хоче. Мене це не турбує. Я ніколи не зустрічався з Зіданом. Ми ніколи не планували розлучатися з Дідьє".

Інтерв'ювер припустив, що для французьких вболівальників буде несамовито, якщо Зідан очолить збірну Бразилії, на що Ле Гре відповів "Je n'ai rien a secouer", що можна буквально перекласти як "мені начхати", і мова про будь-які дії Зідана.

"Мені все одно, все одно, зовсім все одно", — продовжив Ле Гре. "Він може піти куди хоче, у великий клуб, до збірної. Я важко уявляю, що це стосується мене".

Його запитали, чи Зідан зв'язувався з ним по телефону. "Звичайно ні", — сказав Ле Гре. "Я би навіть не відповів на дзвінок. Що йому сказати? Здрастуйте, сер, ні, місце зайнято. Знайдіть інший клуб. Я вже домовився з Дідьє".

Суть погляду Ле Гре була досить зрозумілою: він був задоволений, що Дешам залишається на чолі збірної, тому йому не потрібно турбуватися з приводу майбутньої кар'єри Зідана, або замислюватися про можливий дзвінок від нього. Але зневажливий тон його висловлювань викликав обурення та засудження, зокрема з боку головної зірки збірної Франції та ПСЖ Кіліана Мбаппе, міністра спорту Франції Амелі Удеа-Кастера та Патріка Антона, голови комітету з етики Федерації футболу Франції.

Більше того, це посилило тиск на Ле Гре, який з 2011 року є президентом організації, котра була причетна до скандалу, коли у вересні французький журнал So Foot опублікував висновки свого розслідування, в якому стверджувалося про низку інституційних недоліків і звинувачень у сексуальних домаганнях, знущаннях та неадекватній поведінці всередині організації. Деякі з цих звинувачень стосувалися Ле Гре, який заперечував будь-які порушення.



У той час, як Федерація відкинула всі звинувачення, пригрозивши судом журналу, Міністерство спорту Франції розслідує це питання з наміром оприлюднити свої висновки до кінця цього місяця.

Ле Гре тримався, але So Foot послабив його авторитет, а широко поширена негативна реакція на його слова про Зідана посилила відчуття, що його позиція стала дуже хиткою — принаймні на даний момент. Минулого тижня Федерація оголосила, що Ле Гре тимчасово усунений з посади до публікації висновків Міністерства спорту. Заступник віце-президента Філіпп Діалло тимчасово посів його місце.

Здається, багато говорить про управління футболом той факт, що Ле Гре спочатку пережив звинувачення, висунуті журналом, але його відносно тривіальні коментарі про Зідана стали переломним моментом.

Але це також дещо говорить про повагу, якою користується Зідан, відображення статусу, який зберігається з його ігрової кар'єри, як ікони збірної Франції, яка вигравала чемпіонат світу в 1998 році, і яка була зміцнена його досягненнями як тренера, коли він взяв три Ліги чемпіонів за два короткі періоди з Реалом.

Дешам — людина, яка привела Францію до її першого титула чемпіонату світу як капітан команди в 1998 році і до другого через 20 років як тренер. Вибір його команди в жодному разі не викликає сумнівів, а його послужний список викликає велику повагу, у тому числі виведення збірної до фіналів Євро-2016 та ЧС-2022. Тим не менш, багато хто у Франції вважає несправедливістю те, що Зідана не помічають.

Кажуть, що деякі колеги Ле Гре по виконавчому комітету Федерації були розчаровані тим, що новий контракт Дешама був представлений президентом як здійснений факт, тоді як альтернатива Зідана здавалася, принаймні, гідною для обговорення.

Бішенте Лізаразю, ще один член тієї команди, яка виграла чемпіонат світу 1998 року, сказав L`Equipe цього тижня: "Мене турбує те, що тема тренера була піднята дуже упереджено з боку Ле Гре. Зідан заслужив таку ж увагу до роботи у збірній Франції, як Дешам".

Зідан, проте, залишився чекати. І це призводить до двох очевидних питань. Якщо не зараз, то коли? А якщо не збірна Франції, то що?

Зідан, здавалося, ніколи не цікавився бродячою тренерською кар'єрою, мандруючи з країни в країну, з одного елітного клубу в інший, мандруючи трасою Ліги чемпіонів, яку він дуже добре знає. Він розпочав свій тренерський шлях у другій команді Реала та став тренером основної команди клубу у січні 2016 року. До травня 2018 року, кінця свого другого повного сезону, він, що примітно, привів "вершкових" до трьох титулів Ліги чемпіонів. Через п'ять днів він подав у відставку — несподіванка.

Зідан був без роботи протягом дев'яти місяців, і у цей час він був тісно пов'язаний з МЮ (особливо в останні дні Жозе Моуріньо на посаді), також ходили чутки про передбачувані вакансії у Челсі та Ювентусі. Але він цього не чекав. У березні 2019 року він повернувся до Реалу, замінивши свого колишнього партнера по команді Сантьяго Соларі, цього разу з дорученням не просто повернути клуб на "своє місце", а й відновити команду, що старіє.

Другий період приніс деякий успіх, Зідан виграв Ла Лігу та Суперкубок Іспанії у сезоні-2019/20, але він був значно менш результативним. Його вплив у Лізі чемпіонів виявився невловимим, і хоча Зідан інтегрував у команду молодих талантів Едера Мілітао, Федеріко Вальверде, Родріго та Вінісіуса Жуніора, Реал все ще сильно залежав від старого покоління гравців. У результаті Зінедін пішов у травні 2021 року, відчуваючи втому від вимог тренерської роботи зі "вершковими" і особливо від президента клубу Флорентіно Переса.

Майже через два роки він все ще чекає відповідної можливості повернутися на тренерський місток. Здавалося, він сподівався, що робота, яку він хотів, з'явиться – "скоро, скоро", – але тепер Дешам працюватиме зі збірною Франції до літа 2026 року. Навіть якщо він піде у відставку після Євро-2024, це може означати ще 18 місяців у підвішеному стані для Зідана.

Більше, ніж будь-хто інший у футболі, Зідан, схоже, готовий грати у вичікувальну гру.

"Коли я був гравцем, я мав вибір майже з кожного клубу", — сказав Зідан в інтерв'ю L'Equipe минулого року. "Як тренер я не можу змінити 50 клубів. Є дві чи три можливості. Якщо я повернуся до клубу, то тільки заради перемог. Говорю це з усією скромністю. Ось чому я не можу просто перейти куди завгодно".

Дві чи три можливості від Зідана звучить неймовірно обмежливо, але це його влаштовує. Коли МЮ промацав його доступність, то це було невдачею. Він знає, чого хоче — і, судячи з його попередніх заяв, це не включає роботу в англійській Прем'єр-лізі.

"Деякі умови ускладнюють ситуацію", — сказав Зідан. "Мова наприклад. Коли люди говорять мені: "Ти хочеш у Манчестер?" Я розумію англійську, але не повністю її освоюю. Я знаю, що є тренери, які приходять до клубів, не говорячи мовою країни, в якій вони працюють, але я працюю інакше. Щоб перемогти, у гру вступають багато елементів. Це є глобальний контекст. Я знаю, що мені потрібно для перемоги".

Крім роботи у збірній Бразилії, Зідан був названий потенційною заміною Грегга Берхальтера як головний тренер збірної США, якщо розслідування, що триває, призведе до його звільнення. Це навряд чи буде добрим варіантом з погляду Зідана.

Внутрішнє коло Зідана дуже тісне і йому це подобається, як і його багаторічному агенту Алену Мільячо.

За межами цього кола є лише обґрунтовані припущення про те, де може опинитися Зідан. Одне джерело у зовнішньому колі, кажучи анонімно, передбачає, що окрім роботи зі збірною Франції, він розглядає третій період у Реалі, що може вимагати деякого приниження з боку Переса, а також є Ювентус, де він досяг успіху як гравець. На додачу можна спробувати з клубом зі свого рідного міста — Марселем, якщо "провансальці" боротимуться за найвищі нагороди.

Зідан кілька разів відкидав пропозиції ПСЖ — востаннє минулого літа, коли парижани вважали француза сильним кандидатом на зміну Маурісіо Почеттіно. Одним із чинників була перспектива отримати роботу у Франції після чемпіонату світу. Іншим була його неминуща повага і прихильність до Марселя.

Заманливо запитати, чи може Зідан, враховуючи, що робота у Франції буде недоступна ще як мінімум 18 місяців, розширити "дві чи три можливості", про які він говорив раніше, щоб, можливо, відкрити для себе будь-яку майбутню вакансію, скажімо, у ПСЖ, Баварії чи топ-клубі АПЛ.

Але коли ви досягли багато як гравець та як тренер, ви можете дозволити собі вичікувати і вибирати, а не робити вибір на користь фінансової сторони, почуттям визнання або розпачом, щоби проявити себе у новому середовищі.

А поки що нам залишається тільки гадати, наскільки топ Зідан як тренер. Його досягнення у Мадриді повинні витримати випробування часом — повторимо, під час взяття трьох титулів Ліги чемпіонів за перші два з половиною сезони як тренера, але спостерігаючи за його командою в Реалі, можна сказати, що гравці часто виглядали як грізна група футболістів, які процвітають у найважливіших випадках, а не відображають бачення тренера, як це роблять, наприклад, команди Хосепа Гвардіоли, Юргена Клоппа, Дієго Сімеоне чи Жозе Моуріньо.

Але є різні способи керування командою. І справжня робота, зокрема, вимагала певної легкості у користуванні, щоб упоратися з власним его у роздягальні, якщо вже на те пішло. Рафаель Бенітес або все той же Моуріньо боролися у цьому відношенні. Зідан, як і Вісенте дель Боске та Карло Анчелотті, знайшов це своєю другою натурою.

"Ми бачимо деяких тренерів, які хочуть бути головними героями, таких як Моуріньо та Бенітес", — сказав колишній президент Реала Рамон Кальдерон. "Зідан — повна протилежність. Дель Боске та Зідану подобається віддавати головну роль гравцям. Вони перебувають за лаштунками та керують его та менталітетом зірок. Нелегко зробити зірок щасливими. Не всі з них можуть грати, що є проблемою. Вам потрібна стратегія на матчі, але перш за все ви повинні бути психологом. Дель Боске та Зідан — найкращі у цьому плані".

Це гарне схвалення, але воно також піднімає питання про придатність Зідана для роботи в менш розрідженому середовищі. Він продемонстрував чари в Реалі, так швидко відновивши необхідні результати, змінивши Бенітеса, а потім Соларі, але не всі клуби однакові. Деякі клуби вимагають, щоб тренер був головним героєм, говорячи словами Кальдерона, або будував команду на довгострокову перспективу. Більшість клубів хочуть, щоб тренер приймав важкі рішення, а не йшов найменшим опором, як це часто бувало за часів Зідана в Реалі.

Це великий парадокс: найбільший клуб у світі, здається, найкраще підходить тренеру тихої, дещо замкнутої особистості Зідана. Так було і з Дель Боске, який досяг успіху в якості тренера Реала на початку 2000-х, а пізніше з національною командою, показавши майстерність у поводженні з золотим поколінням іспанського футболу, але він із тріском провалився під час своєї єдиної іншої подорожі, керуючи турецьким Бешикташем.

Зідану не потрібно працювати. Він хоче працювати, але він може дозволити собі – фінансово, репутаційно – вичікувати, а не братися за роботу, яка йому не дуже подобається. Одного разу, безперечно, робота у рідній Франції стане доступною.

Але питання у тому, як довго він готовий чекати. А поки він залишається французьким королем в очікуванні, сподіваючись, що йому не судилося стати вічним Дофіном (вічний спадкоємець короля, принца — прим.).

За матеріалами The Athletic