Франция

Звільнилося місце для Мішеля Платіні, якого хоче бачити на цій посаді Макрон.

Президент Федерації футболу Франції Ноель Ле Гре тимчасово склав свої повноваження на цій посаді. Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу Франції.

Ле Гре не керуватиме федерацією, як мінімум до того моменту, як Міністерство спорту завершить аудиторську перевірку.

Також було звільнено генерального директора федерації Флоранса Ардуена.

Виконувачем обов'язків президента буде чинний віце-президент Філіп Діалло.

Також керівництво французького футболу підтвердило, що контракт із головним тренером збірної Дідьє Дешамом продовжено до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Макрон хоче, щоб крісло президента федерації дісталося Мішелю Платіні.