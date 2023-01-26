Португалець втратив змогу виграти перший трофей.
Кріштіану Роналду, getty images
26 січня 2023, 22:10
Ан-Наср в рамках півфінального поєдинку Суперкубка Саудівської Аравії грав проти Аль-Іттіхада та поступився з рахунком 1:3.
Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду провів на полі увесь матч, але не зміг відзначитись результативною дією.
Єдиний гол команди забив бразилець Таліска в середині другого тайму, але це не врятувало команду Руді Гарсії від поразки.
Аль-Іттіхад — Ан-Наср 1:3
Голи: Ромріньо, 15, Хамдалла, 43, Шанкіті, 90+4 — Таліска, 67
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ан-Наср разом із Роналду мінімально обіграв Аль-Іттіфак. Тоді єдиний гол команди також забив Таліска.