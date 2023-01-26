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Португалець втратив змогу виграти перший трофей.

Ан-Наср в рамках півфінального поєдинку Суперкубка Саудівської Аравії грав проти Аль-Іттіхада та поступився з рахунком 1:3.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду провів на полі увесь матч, але не зміг відзначитись результативною дією.

Єдиний гол команди забив бразилець Таліска в середині другого тайму, але це не врятувало команду Руді Гарсії від поразки.

Аль-Іттіхад — Ан-Наср 1:3

Голи: Ромріньо, 15, Хамдалла, 43, Шанкіті, 90+4 — Таліска, 67

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ан-Наср разом із Роналду мінімально обіграв Аль-Іттіфак. Тоді єдиний гол команди також забив Таліска.