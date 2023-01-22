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Це була дебютна офіційна гра для португальської зірки.

Ан-Наср у матчі 14 туру чемпіонату Саудівської Аравії мінімально обіграв Аль-Іттіфак із рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий на 31 хвилині, а його автором став Андерсон Таліска.

У цьому матчі у стартовому складі Ан-Насра вийшов португальський форвард Кріштіану Роналду, для якого це був перший офіційний матч у саудівському клубі.

37-річний португалець не зміг відзначитися результативними діями, отримавши 6,9 балів від статистичного порталу WhoScored, що є третьою найгіршою оцінкою серед гравців стартового складу.

Після 14 ігор Ан-Наср набрав 33 очки та очолює турнірну таблицю чемпіонату Саудівської Аравії, випереджаючи Аль-Хіляль (15 ігор) на один бал.