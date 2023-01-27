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Португальцю потрібно звикати до такого ставлення від фанатів супротивників.

Ан-Наср в рамках півфінального поєдинку Суперкубка Саудівської Аравії грав проти Аль-Іттіхада та поступився з рахунком 1:3.

Перед початком гри фанати Аль-Іттіхада вигукували прізвище Мессі після того, як побачили Кріштіану Роналду.

Навряд фанати сплутали гравців. Певно, вони хотіли таким чином зачепити португальського нападника.

🔥 جماهير الاتحاد تردد باسم اللاعب ( ميسي ) لحظة دخول لاعب فريق النصر ( كريستيانو رونالدو )#الاتحاد_النصر pic.twitter.com/WnYSswNClu — قصي نقادي (@Qusay_itfc) January 26, 2023

Зазначимо, що Роналду не зміг забити за Ан-Наср вже в другому поєдинку поспіль, а через цю поразку команда втратила можливість виграти трофей.