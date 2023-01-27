Португальцю потрібно звикати до такого ставлення від фанатів супротивників.
Кріштіану Роналду, getty images
27 січня 2023, 00:00
Ан-Наср в рамках півфінального поєдинку Суперкубка Саудівської Аравії грав проти Аль-Іттіхада та поступився з рахунком 1:3.
Перед початком гри фанати Аль-Іттіхада вигукували прізвище Мессі після того, як побачили Кріштіану Роналду.
Навряд фанати сплутали гравців. Певно, вони хотіли таким чином зачепити португальського нападника.
Зазначимо, що Роналду не зміг забити за Ан-Наср вже в другому поєдинку поспіль, а через цю поразку команда втратила можливість виграти трофей.