Український вінгер двічі вразив ворота Аджмана.
Андрій Ярмоленко, getty images
27 січня 2023, 16:45
Аль-Айн в рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів приймає на своєму полі Аджман.
Український вінгер Андрій Ярмоленко ще в першій половині гри відзначився двома забитими голами протягом семи хвилин.
Відео голів (якщо пост не відображається на сайті, тоді вимкніть Adblock, або дивіться відео в нашому Telegram):
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ярмоленко допоміг Аль-Айну перервати невдалу серію у чемпіонаті ОАЕ.