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Український вінгер двічі вразив ворота Аджмана.

Аль-Айн в рамках поєдинку чотирнадцятого туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів приймає на своєму полі Аджман.

Український вінгер Андрій Ярмоленко ще в першій половині гри відзначився двома забитими голами протягом семи хвилин.

Відео голів (якщо пост не відображається на сайті, тоді вимкніть Adblock, або дивіться відео в нашому Telegram):

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ярмоленко допоміг Аль-Айну перервати невдалу серію у чемпіонаті ОАЕ.