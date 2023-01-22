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Команда Сергія Реброва вперше за чотири тури чемпіонату змогла відсвяткувати перемогу.

Аль-Айн у матчі 13 туру чемпіонату ОАЕ у гостях здобув перемогу над Аль-Батаї з рахунком 3:2.

У цьому матчі результативним ударом відзначився вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, який забив свій п'ятий гол цього сезону, подвоївши перевагу своєї команди. До цього голом відзначився Коджо Лаба.

Потім наприкінці першого тайму Ерік підвів команду Сергія Реброва, отримавши другу жовту картку, залишивши Аль-Айн у меншості.

На 60 хвилині Аль-Батаї відіграв один м'яч зусиллями Куадіо, який зрізав м'яч у свої ворота. На 81 хвилині Лоренці зрівняв рахунок на табло. Перемогу Аль-Айну приніс забитий м'яч у виконанні Лаби, який оформив дубль на 87 хвилині матчу.

Таким чином, Аль-Айн вперше за чотири тури чемпіонату ОАЕ зміг відсвяткувати перемогу. Після 13 турів Аль-Айн набрав 22 очки та посідає сьоме місце, а у Аль-Батаї — 13 балів та 11 рядок.