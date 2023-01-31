Український форвард спробує свої сили на Кіпрі.
Артем Бєсєдін, фото Омонія
31 січня 2023, 20:27
Нападник Динамо Київ Артем Бєсєдін на правах орендної угоди перебрався в Омонію з Кіпра.
Як повідомляє офіційний сайт іноземного клуба, сторони узгодили контракт на пів року.
В цьому сезоні нападник відіграв 20 поєдинків на клубному рівні, в яких відзначився результативною передачею.
Раніше кияни продали Віктора Циганкова в Жирону, а перехід Іллі Забарного в Борнмут знаходиться на завершальній стадії.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в підписанні Артема Бєсєдіна зацікавлений інший представник кіпрського чемпіонату — АЕЛ Лімасол.