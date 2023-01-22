Україна

Кияни продовжують підготовку до другої половини сезону.

Київське Динамо продовжує підготовку до старту другої половини сезону на навчально-тренувальних зборах у Туреччині. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Субота стала першим повноцінним днем на зборах — кияни провели два тренування — вранці та ввечері.

Зазначається, що до спільної групи команди Мірчі Луческу повернувся півзахисник Віталій Буяльський, а нападник Артем Бєсєдін повернеться за кілька днів.

Також відразу в роботу включився Богдан Леднєв, який повернувся після оренди.

Раніше повідомлялося, що Денис Бойко приєднався до Динамо у Туреччині.