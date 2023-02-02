Другое

Форвард перебрався в Бельгію.

Андерлехт на своєму офіційному сайті оголосив про оренду форварда Бреста Іслама Слімані.

Оренда нападника розрахована до кінця цього сезону. Раніше Слімані грав за Спортінг, Лестер, Монако, Фенербахче та Ліон. Він також є найкращим бомбардиром Алжиру за всю історію з 42 голами у 89 іграх.

В цьому сезоні Іслам провів 16 матчів в Лізі 1 за Брест і забив 1 гол.

Раніше ми писали, що Інтер відкликав молодого гравця з Андерлехту на користь оренди до іншого клубу.