ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Його команда посіла третє місце у груповому етапі ЧС-2022 та не пройшла до плей-оф.

Португальський фахівець Карлуш Кейруш оголосив про звільнення з посади головного тренера національної збірної Ірану.

"Хлопці та дорогі друзі. У футболі немає моральних перемог, але також немає нічого аморального, коли ви не досягаєте своїх мрій, оскільки ви робили все, що могли, з повним бажанням і сміливим переможним мисленням.

Я пишаюся тобою, знову був блискучим на полі та поза ним. Бути частиною цієї футбольної родини було великою честю та привілеєм. Вважаю, ви заслуговуєте повної поваги та довіру від прихильників вашої країни та футболу. Бажаю всім щастя, миру, успіхів і здоров’я. Дякую", — написав Кейруш.

Нагадаємо, що Кейруш працював у збірній Ірану з 7 вересня. На цьому розіграші ЧС-2022 його команда посіла третє місце в групі B та не пройшла до плей-оф.