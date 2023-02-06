Україна

Турнір пройде в Єгипті з 19 лютого до 11 березня.

Вінгер київського Динамо Самба Діалло вирушив у розташування молодіжної збірної Сенегалу, яка розпочала підготовку в Кубку африканських націй. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Турнір пройде в Єгипті, де матчі відбудуться з 19 лютого до 11 березня.

На груповому етапі турніру Сенегал зіграє проти Нігерії, Мозамбіку та Єгипту.

Зазначимо, що Сенегал тричі в історії виходив у фінал Кубка африканських націй, але жодного разу не ставав чемпіоном континенту.