У першому півфіналу Клубного чемпіонату світу бразильський Фламенгу не впорався з саудівським клубом Аль-Хіляль. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу андердога з рахунком — 3:2.

Відтак Аль-Хіляль зіграє у фіналі проти переможця пари Аль-Ахлі — Реал. Тоді як Фламенго зіграє з командою, що програє, у матчі за третє місце.

 

Фламенго — Аль-Хіляль 2:3
Голи: Педру, 20, 90+1 — Аль-Давсарі, 4, 45+9, 70

Вилучення: Жерсон, 45+8