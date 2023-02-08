Дивіться відео найкращих моментів півфінального матчу Клубного чемпіонату світу, що відбувся 7 лютого 2023 року, 21:00.
ФЛАМЕНГУ - АЛЬ-ХІЛЯЛЬ, GETTY IMAGES
08 лютого 2023, 12:40
У першому півфіналу Клубного чемпіонату світу бразильський Фламенгу не впорався з саудівським клубом Аль-Хіляль. Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу андердога з рахунком — 3:2.
Відтак Аль-Хіляль зіграє у фіналі проти переможця пари Аль-Ахлі — Реал. Тоді як Фламенго зіграє з командою, що програє, у матчі за третє місце.
Фламенго — Аль-Хіляль 2:3
Голи: Педру, 20, 90+1 — Аль-Давсарі, 4, 45+9, 70
Вилучення: Жерсон, 45+8