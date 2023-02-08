Франция

Схоже, у паризького клубу проблеми.

У грудні 2022 року Хішам Буахіла, колишній радник президента ПСЖ Аль-Хелаїфі, подав скаргу, в якій стверджував, що працюючи на паризький клуб, отримував зарплату від тенісної академії Smash у місті Доха. Хоча сам він ніколи не грав у теніс. Ймовірно, схема працювала для ухилення від сплати податків. Паризька прокуратура розпочала розслідування з даного приводу, повідомляє L'Equipe.

Відомо, що в ПСЖ заявили, що Буахіла ніколи не працював у структурі парижан.

До речі, АПЛ звинуватила Манчестер Сіті у понад 100 порушеннях фінансових правил з сезону-2009/10.