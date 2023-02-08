Німеччина

Фахівець повертається в колишній клуб.

Пеллегріно Матараццо став новим головним тренером у Гоффенгаймі. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Контракт з 45-річним фахівцем підписано до 30 червня 2025 року. Нагадаємо, Матараццо з липня 2017 року по грудень 2019 року працював спочатку з молодіжною командою Гоффенгайма U17, а потім помічником тренера першої команди.

Цього сезону коуча було звільнено зі Штутгарта, який займав місце у нижній половині турнірної таблиці.

Проте перший сезон команди під керівництвом цього тренера пройшов дуже вдало і вона до фінальних турів змагалася за Лігу конференцій.

Нещодавно клуб з Зінсхайму розстався із Андре Брайтенрайтером після поразки у матчі з Бохумом.