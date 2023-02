Після провального чемпіонату світу-2022 збірна Бельгії розпрощалася з Роберто Мартінесом, який вже очолив збірну Португалію.

Доменіко Тедеско втратив роботу раніше за іспанця — у вересні йому не пробачили невдалі результати у Лейпцигу, серед яких "вишенькою на торті" стали 1:4 від донецького Шахтаря у першому турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Тепер шляхи "червоних дияволів" та німця італійського походження зійшлися. Бельгійська федерація у своєму Твіттері оголосила про призначення 37-річного фахівця головним тренером головної команди країни. Термін контракту не повідомляється.

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3