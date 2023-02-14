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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 лютого.

Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 13 лютого:

Захисник Зорі Олег Данченко пережив клінічну смерть на зборах у Туреччині. Його серце зупинялося тричі... На щастя, щаслива випадковість врятувала футболіста!

Коментатор beIN Sports зробив пожертву Україні для боротьби з російською агресією після інциденту з Маліновським.

Гравець збірної Чехії Якуб Янкто зізнався, що є геєм

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.