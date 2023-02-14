Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 13 лютого.
Зимовий період вирує в світовому футболі, і за календарем уже встиг розпочатись другий місяць 2023 року.
Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.
У понеділок, 13 лютого:
Захисник Зорі Олег Данченко пережив клінічну смерть на зборах у Туреччині. Його серце зупинялося тричі... На щастя, щаслива випадковість врятувала футболіста!
Коментатор beIN Sports зробив пожертву Україні для боротьби з російською агресією після інциденту з Маліновським.
Гравець збірної Чехії Якуб Янкто зізнався, що є геєм
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