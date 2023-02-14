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Команда українського захисника поділила очки з Яніною.

Колишній центральний захисник збірної України Дмитро Чигринський увійшов до символічної збірної 22 туру чемпіонату Греції за версією SofaScore.

Минулого туру команда українця Іонікос в гостях поділила очки з Яніною. Матч закінчився без забитих м'ячів з рахунком 0:0.

Також зазначимо, що з 66 хвилини Іонікос грав у меншості після вилучення Жака-Алексиса Ромао, який грає у парі з українцем в обороні.

Після 22 турів Іонікос посідає 12 місце у турнірній таблиці чемпіонату Греції.

Цього сезону Чигринський провів 16 поєдинків, але поки результативними діями не відзначався.