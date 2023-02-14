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Африканець та його команда готуються до КАН.

Вінгер київського Динамо Самба Діалло нещодавно відправився на батьківщину, де зі збірною Сенегалу U-20 готується до участі в юнацькому Кубку Африканських націй.

Діалло — капітан команди. 8 лютого він відзначився голом у ворота юнацької збірної Замбії.

Сьогодні, 14 лютого, він оформив ще один гол у спарингу зі збірною Тунісу. Зробив він це вже на другій хвилині, реалізувавши 11-метровий.

Його команда переграла суперника у товариському матчі з рахунком 2:1. 19 лютого Сенегал U-20 стартує у турнірі поєдинком проти Нігерії.