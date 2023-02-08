Україна

Футболіст відзначився у контрольному матчі.

Днями з'явилася інформація, що вінгер київського Динамо Самба Діалло зіграє за молодіжну збірну Сенегалу на Кубку Африканських націй.

Зараз його команда готується до турніру, і 19-річний футболіст робить це не безуспішно. Як повідомляє офіційний сайт столичного клубу, Самба вивів Сенегал на поле з капітанською пов'язкою на контрольний матч із Замбією.

На самому старті зустрічі, а саме на першій хвилині, Діалло відзначився голом, розстрілявши ворота з близької відстані без особливих шансів для голкіпера.



Сам молодіжний турнір пройде з 19 лютого по 11 березня. Суперники команди "динамівця" на груповій стадії — Нігерія, Мозамбік і Єгипет, який є господарем змагань.

Нагадаємо, нещодавно "біло-сині" віддали в оренду Львову Дениса Кузика.