До цього 50-річний фахівець працював з молодіжною національною командою.
Рамон Менезес, Getty Images
15 лютого 2023, 17:54
Бразильська конфедерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення виконувача обов'язків головного тренера збірної Бразилії Рамона Менезеса.
Деталі угоди з 50-річним бразильцем не розголошуються.
Першим випробуванням на новій посаді для Менезеса буде товариський матч проти збірної Марокко, який відбудеться 25 березня.
До цього Менезес працював з молодіжною командою збірної Бразилії, з якою виграв Кубок Америки.
Нагадаємо, Бразилія втратила головного тренера Тіте після вильоту з чвертьфіналу ЧС-2022 у Катарі.