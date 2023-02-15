Бразильська конфедерація футболу на своєму офіційному сайті оголосила про призначення виконувача обов'язків головного тренера збірної Бразилії Рамона Менезеса.

Деталі угоди з 50-річним бразильцем не розголошуються.

Першим випробуванням на новій посаді для Менезеса буде товариський матч проти збірної Марокко, який відбудеться 25 березня.

До цього Менезес працював з молодіжною командою збірної Бразилії, з якою виграв Кубок Америки.

Нагадаємо, Бразилія втратила головного тренера Тіте після вильоту з чвертьфіналу ЧС-2022 у Катарі.