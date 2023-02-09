Головний тренер Реала Карло Анчелотті готовий очолити збірну Бразилії влітку 2023 року, стверджує 

Globo Esporte.

Зап інформацією джерела, Едналдо Родрігес, президент CBF, має намір зустрітися з президентом Реала Флорентіно Пересом у лютому, щоб обговорити можливий відхід Анчелотті і зробити офіційну пропозицію клубу.

Відзначається, що добрі стосунки Карло з бразильськими гравцями Реала – Вінісіусом Жуніором, Родріго Гоесом та Едером Мілітао, а також Каземіро, який виступав Мадриді до переходу в Манчестер Юнайтед цього літа.

Альтернативні варіанти на цю посаду — Жозе Моурінью, який зараз працює з Ромою, або коуч Фенербахче Жорже Жезуш.