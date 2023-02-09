Іспанія

Італієць може прийняти збірну Бразилії.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті готовий очолити збірну Бразилії влітку 2023 року, стверджує

Globo Esporte.

Зап інформацією джерела, Едналдо Родрігес, президент CBF, має намір зустрітися з президентом Реала Флорентіно Пересом у лютому, щоб обговорити можливий відхід Анчелотті і зробити офіційну пропозицію клубу.

Відзначається, що добрі стосунки Карло з бразильськими гравцями Реала – Вінісіусом Жуніором, Родріго Гоесом та Едером Мілітао, а також Каземіро, який виступав Мадриді до переходу в Манчестер Юнайтед цього літа.

Альтернативні варіанти на цю посаду — Жозе Моурінью, який зараз працює з Ромою, або коуч Фенербахче Жорже Жезуш.