Італієць може прийняти збірну Бразилії.
КАРЛО АНЧЕЛОТТІ, ФК РЕАЛ МАДРИД
09 лютого 2023, 17:57
Головний тренер Реала Карло Анчелотті готовий очолити збірну Бразилії влітку 2023 року, стверджує
Globo Esporte.
Зап інформацією джерела, Едналдо Родрігес, президент CBF, має намір зустрітися з президентом Реала Флорентіно Пересом у лютому, щоб обговорити можливий відхід Анчелотті і зробити офіційну пропозицію клубу.
Відзначається, що добрі стосунки Карло з бразильськими гравцями Реала – Вінісіусом Жуніором, Родріго Гоесом та Едером Мілітао, а також Каземіро, який виступав Мадриді до переходу в Манчестер Юнайтед цього літа.
Альтернативні варіанти на цю посаду — Жозе Моурінью, який зараз працює з Ромою, або коуч Фенербахче Жорже Жезуш.