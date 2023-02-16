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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 15 лютого.

Завершилася 357 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- У війні проти України Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М, а також виснажила запаси крилатих ракет — Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS).

- Українська влада і армія мають зробити все, щоб навесні став очевидним рух України до перемоги у війні з РФ — Зеленський.

- Західним союзникам буде важко зібрати два повних батальйони танків Leopard 2, щоб відправити їх в Україну, як було обіцяно — міністр оборони Німеччини Пісторіус.

- Українські бійці на Сході завдають ворогу значних втрат попри цілодобові атаки окупантів, загони "вагнерівців" втратили до 80% особового складу — заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

- Зеленський заявив, що не бачить "жодної перешкоди" для того, щоб вже цього року почати переговори про вступ України до Євросоюзу.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Противник не припиняє мінометних та артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення.

Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Янжулівка та Тимоновичі Чернігівської області; Товстодубове, Білокопитове, Вовківка, Волфине та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Гранів, Баранівка, Стрілеча, Красне, Тернова, Глибоке, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Землянки, Рублене, Чугунівка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ та Рідкодуб на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обстріляв з танків, мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів, включаючи Крохмальне, Берестове і Табаївку Харківської області; Новоселівське, Стельмахівку, Невське, Новоєгорівку, Макіївку, Червонопопівку, Піщане, Діброву, Спірне, Роздолівку, Серебрянське лісництво і Білогорівку Луганської області та Федорівку і Степове — Донецької.

На Бахмутському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, серед них – Білогорівка, Веселе, Парасковіївка, Васюківка, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили 30 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Побєда, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар, Микілське та Времівка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них — Ольгівське, Малинівка, Староукраїнка, Червоне, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоандріївка і Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Гаврилівку, Берислав, Веселе, Інгулець, Львове, Тягинку, Антонівку, Зимівник, Білозерку, Дніпровське та Велетенське Херсонської області.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Ми маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги. Це стосується підготовки наших Сил оборони, постачання зброї для нашої держави і нашої стратегічної ініціативи у війні.

Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо.

Ворог зараз вже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, «морпєха».

І наше завдання – зробити так, щоб все менше знаходилось там і бажання утримувати в окупації українські території.

Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня.

І я дякую нашим воїнам. Кожному і кожній, хто своєю стійкістю і хоробрістю на передовій дозволяє нам підготувати наші наступні оборонні кроки.

54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи і 10-та окрема штурмова бригада «Едельвейс» – дякую вам, хлопці, за ефективну оборону Донеччини!

25-та окрема повітрянодесантна Січеславська бригада, 81-ша окрема аеромобільна бригада і 95-та окрема десантно-штурмова бригада – дякую вам, хлопці, за оборону Луганщини!

Кожен день вашої оборони зараз – дозволяє нам підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад.

Не можна залишати жодного шансу окупації й окупантам. І ми не залишимо.

Я дякую всім, хто допомагає нашій державі! Слава кожному і кожній, хто в бою".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!