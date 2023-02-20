На українського нападника розраховують в новій команді.
Артем Бєсєдін, фото Омонія
20 лютого 2023, 18:26
Омонія в рамках поєдинку двадцять четвертого туру чемпіонату Кіпру зіграє проти Олімпіакоса з Нікосії.
Тренерський штаб команди довірив місце в стартовому складі Артему Бєсєдіну, в той час, як Роман Безус навіть не потрапив у заявку.
Зазначимо, що Омонія наразі знаходиться на сьомому місці турнірної таблиці, тоді як Олімпіакос йде тринадцятим.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дебют Бєсєдіна в основі не допоміг Омонії у матчі проти АПОЕЛу.