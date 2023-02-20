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На українського нападника розраховують в новій команді.

Омонія в рамках поєдинку двадцять четвертого туру чемпіонату Кіпру зіграє проти Олімпіакоса з Нікосії.

Тренерський штаб команди довірив місце в стартовому складі Артему Бєсєдіну, в той час, як Роман Безус навіть не потрапив у заявку.

Зазначимо, що Омонія наразі знаходиться на сьомому місці турнірної таблиці, тоді як Олімпіакос йде тринадцятим.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Дебют Бєсєдіна в основі не допоміг Омонії у матчі проти АПОЕЛу.