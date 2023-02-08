Кіпрський клуб очолив новий фахівець.
Софроніс Агусті, офіційний сайт Омонії
08 лютого 2023, 12:58
Кіпрський клуб Омонія, за який виступають українці Артем Бєсєдін та Роман Безус, повідомив про кадрові зміни на посаді головного тренера.
6 лютого було звільнено Янніка Ферреру.
Яннік Ферейра, офіційний сайт Омонії
А вже через два дні на його посаду призначено Софроніса Агусті, який раніше був наставником Аполлона.
Наразі Омонія посідає 6 сходинку у таблиці чемпіонату Кіпру, маючи у своєму активі 35 очок після 22 турів.
Раніше повідомлялось, що Безус бажає залишити Омонію.