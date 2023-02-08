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Кіпрський клуб очолив новий фахівець.

Кіпрський клуб Омонія, за який виступають українці Артем Бєсєдін та Роман Безус, повідомив про кадрові зміни на посаді головного тренера.

6 лютого було звільнено Янніка Ферреру.



Яннік Ферейра, офіційний сайт Омонії

А вже через два дні на його посаду призначено Софроніса Агусті, який раніше був наставником Аполлона.

Наразі Омонія посідає 6 сходинку у таблиці чемпіонату Кіпру, маючи у своєму активі 35 очок після 22 турів.

Раніше повідомлялось, що Безус бажає залишити Омонію.