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Є приклади гравців, які на зборах приймають участь у договірних поєдинках.

Декілька сезонів тому в Україні було виявлено декілька прецедентів з договірними матчами в іграх молодіжних та юнацьких чемпіонатах України. Луганська Зоря, до прикладу, відрахувала цілий ряд футболістів, а Олімпік не тільки гравців, а й тренерів.

Під час зборів клубу грають у товариських матчах, які, за версією голови Комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранки, можуть бути договірними.

Баранка не говорить про те, що у цьому задіяні представники України, але натякає, що українці, які були замішані у шахрайстві, переїхали в країну-терориста рф та грають у договірні ігри.

"На жаль, серед цих матчів є й такі, які граються "на контору". Принаймні про це можна говорити, спираючись на моніторинг представників Української асоціації футболу. На підставі цих даних можна говорити загалом про понад 30 матчів із високою ймовірністю маніпуляцій. У таких матчах беруть участь клуби з різних країн. Часто вони організовуються дуже швидко, не анонсуються й проводяться за зачиненими дверима, а єдиними глядачами є агенти (вони часто беруть участь у схемі маніпуляцій) і бетінгові скаути. Останні є необхідною частиною маніпуляцій, бо дають можливість робити ставки по всьому світу на матчі без будь-якої спортивної цінності.

Можна говорити з високою долею ймовірності, що цього року в багатьох матчах ключем до маніпуляцій могли бути арбітри. Варто відзначити, що тоді як в Україні намагаються зробити все, щоб захиститися від футбольної онкології, якою є договірні поєдинки, російські команди є активними учасниками матчів-привидів та договірних матчів. Показово, що український футболіст, який був дискваліфікований в Україні за договірні матчі, зараз чекає чергової дискваліфікації тому, що наразі є гравцем однієї з таких російських команд. Його ФК Факел (Воронеж) є учасником значної кількості підозрілих матчів. Можемо констатувати, що футбольні шахраї з України переїжджають до Росії.

УАФ продовжує боротьбу з маніпуляціями під час футбольних матчів, намагаючись також допомогти всім зацікавленим сторонам та асоціаціям інших країн. Також УАФ наполегливо бореться за блокування ставок (а отже, проти договірних матчів) у поєдинках за участю молоді або без конкретної цінності. Саме так зазначено в Конвенції Маколіна, яку ратифікувала Україна", — цитує Баранку УАФ.

За нашою інформацією, той самий гравець з України, який виступає за Факел, є Ігор Калінін. Він свого часу виступав за Зорю і був відрахований. Він ніби-то пропонував гравцям брати участь у матчах "на контору", а після відрахування поїхав до країни-гною.