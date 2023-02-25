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Минулої гри орендований форвард Динамо зробив результативну передачу.

Сьогодні, 25 лютого, відбудеться матч 25 туру чемпіонату Кіпру, в якому зустрінуться Омонія та АПОЕЛ.

Тренерський штаб Омонії вже визначився зі стартовим складом на матч, довіривши місце на полі одразу двом українським футболістам — півзахиснику Роману Безусу та нападникові Артему Бєсєдіну.

Для Бесєдіна це буде вже третя гра поспіль у стартовому складі. Минулого матчу Артем відзначився дебютним асистом за кіпрський клуб.

Матч Омонія — АПОЕЛ розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Після 24 турів АПОЕЛ набрав 53 очки та посідає друге місце в чемпіонаті, а в Омонії — 38 балів та п'ятий рядок.