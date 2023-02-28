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Український захисник відзначився голом у дебютному матчі за Інтер Маямі.

Центральний захисник Інтер Маямі Сергій Кривцов, який перебрався до американського клубу з донецького Шахтаря у зимове трансферне вікно, потрапив до символічної збірної першого туру МЛС.

31-річний український центрбек допоміг своїй новій команді здобути впевнену перемогу над Клуб де Фут Монреаль з рахунком 2:0, записавши на свій рахунок перший гол у цьому матчі.

Зазначимо, що для Кривцова це був перший офіційний матч у футболці Інтер Маямі.

Символічна збірна першого туру МЛС:

Символічна збірна 1 туру: Дрейк Каллендер (Інтер Маямі) – Сергій Кривцов (Інтер Маямі), Уокер Циммерман (Нешвілл), Генрі Кесслер (Нью Інгленд Революшн) – Даніель Газдаг (Філадельфія Юніон), Обінна Нвободо (Цинциннаті), Едуард Левен (Сіетл Саундерс), Тьяго Алмада (Атланта Юнайтед) – Джордан Морріс (Сіетл Саундерс), Хуліан Карранса (Філадельфія Юніон), Тед Ку-ДіП'єтро (Ді Сі Юнайтед).

Тренер: Бредлі Карнелл (Сіетл Саундерс).