Український центральний захисник Сергій Кривцов під час цьогорічного зимнього трансферного вікна вирішив продовжити професійну кар’єру в складі американського Інтер Маямі, куди перебрався на правах вільного агента з донецького Шахтаря.

Його дебют у новому колективі припав на домашню стартову гру нового розіграшу МЛС проти Клуб де Фут Монреаль, який минулого року посів другу сходинку в Східній конференції, тоді як Інтер був лише сьомим.

Однак цього разу підопічні Філа Невілла змогли відкрити рахунок наприкінці доволі рівного першого тайму, і вдвічі приємніше українському вболівальнику від того факту, що перший гол команди в новому розіграші чемпіонату забив саме Кривцов.

На цьому тлі команда з Маямі віддала ініціативу суперникам в другій половині, проте скористалась цим фактом на власний розсуд, сформувавши остаточний рахунок на 76 хвилині зусиллями Шанідера Борджеліна.

