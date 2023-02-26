Гучна поява українського захисника в МЛС.
Сергій Кривцов, twitter.com/InterMiamiCF
26 лютого 2023, 08:14
Український центральний захисник Сергій Кривцов під час цьогорічного зимнього трансферного вікна вирішив продовжити професійну кар’єру в складі американського Інтер Маямі, куди перебрався на правах вільного агента з донецького Шахтаря.
Його дебют у новому колективі припав на домашню стартову гру нового розіграшу МЛС проти Клуб де Фут Монреаль, який минулого року посів другу сходинку в Східній конференції, тоді як Інтер був лише сьомим.
Однак цього разу підопічні Філа Невілла змогли відкрити рахунок наприкінці доволі рівного першого тайму, і вдвічі приємніше українському вболівальнику від того факту, що перший гол команди в новому розіграші чемпіонату забив саме Кривцов.
На цьому тлі команда з Маямі віддала ініціативу суперникам в другій половині, проте скористалась цим фактом на власний розсуд, сформувавши остаточний рахунок на 76 хвилині зусиллями Шанідера Борджеліна.
У підсумку, саме Кривцова визнали гравцем матчу.
Інтер Маямі — Клуб де Фут Монреаль 2:0
Голи: Кривцов, 41, Борджелін, 76.
Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін (Невілл, 90+2), Кривцов, Макві, Негрі — Мота, Гргоре, Пісарро (Кремаскі, 90+2) — Стефанеллі (Дюк, 62) — Жан (Лассітер, 68), Мартінес (Борджелін, 68).
Клуб де Фут Монреаль: Пантеміс (Сіруа, 83) — Еррера, Камачо, Міллер — Бро-Гіяр (Реа, 61), П’єтт, Ваньяма, Лаппалайнен — Саліба (Шуаньєр, 46) — Сунусі (Оффор, 83), Кіото.
Попередження: Еррера.