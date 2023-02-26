Северная Америка

Гучна поява українського захисника в МЛС.

Український центральний захисник Сергій Кривцов під час цьогорічного зимнього трансферного вікна вирішив продовжити професійну кар’єру в складі американського Інтер Маямі, куди перебрався на правах вільного агента з донецького Шахтаря.

Його дебют у новому колективі припав на домашню стартову гру нового розіграшу МЛС проти Клуб де Фут Монреаль, який минулого року посів другу сходинку в Східній конференції, тоді як Інтер був лише сьомим.

Однак цього разу підопічні Філа Невілла змогли відкрити рахунок наприкінці доволі рівного першого тайму, і вдвічі приємніше українському вболівальнику від того факту, що перший гол команди в новому розіграші чемпіонату забив саме Кривцов.

Gregore ➡️Sergii to give us a 1-0 lead at #DRVPNKStadium 😤 VAMOSSSS#MIAvMTL | 1-0 pic.twitter.com/3ZZFXk25eR — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

На цьому тлі команда з Маямі віддала ініціативу суперникам в другій половині, проте скористалась цим фактом на власний розсуд, сформувавши остаточний рахунок на 76 хвилині зусиллями Шанідера Борджеліна.

This is the freedom to dream💫



Shanyder Borgelin @Intermiamicfii product scores his first goal during his debut with the First Team 👏👏 pic.twitter.com/cIZnZDGxCO — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

У підсумку, саме Кривцова визнали гравцем матчу.

Інтер Маямі — Клуб де Фут Монреаль 2:0

Голи: Кривцов, 41, Борджелін, 76.

Інтер Маямі: Коллендер — Єдлін (Невілл, 90+2), Кривцов, Макві, Негрі — Мота, Гргоре, Пісарро (Кремаскі, 90+2) — Стефанеллі (Дюк, 62) — Жан (Лассітер, 68), Мартінес (Борджелін, 68).

Клуб де Фут Монреаль: Пантеміс (Сіруа, 83) — Еррера, Камачо, Міллер — Бро-Гіяр (Реа, 61), П’єтт, Ваньяма, Лаппалайнен — Саліба (Шуаньєр, 46) — Сунусі (Оффор, 83), Кіото.

Попередження: Еррера.