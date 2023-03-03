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До вашої уваги інформація щодо російського вторгнення в Україну за підсумками 2 березня.

Завершилася 372 доба героїчного протистояння Українського народу р осійському повномасштабному воєнному вторгненню.

Втрати ворога:

Серед новин:

- США оголосять черговий пакет військової допомоги Україні в п'ятницю — про це заявив речник Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він сказав, що пакет "міститиме в основному боєприпаси, які українцям потрібні для систем, що вони вже мають".

- У російському місті Коломна Московської області прогримів вибух — що саме сталося наразі невідомо.

- Членство в НАТО є єдиним варіантом гарантування безпеки України за винятком ядерної зброї, заявив глава МЗС Естонії Урмас Рейнсалу.

- Події у Брянській області РФ свідчать про те, що росіяни починають боротися з режимом диктатора Путіна, заявив представник ГУР Юсов. Він прогнозує, що такі "повстання" можуть трапитись ще.

- Депутат Європарламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс вважає, що Україна може набути повноправного членства в ЄС у 2029 році.

Щодо дій ворога на окремих напрямках:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Єліне і Баранівка Чернігівської області; Рожковичі, Старикове, Гірки, Атинське, Стукалівка, Будки, Волфине, Тур’я, Грабовське Сумської області та Червона Зоря, Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна, та Кіндрашівка на Харківщині. Застосував БпЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. У прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Масютівка, Лиман Перший, Куп’янськ, Кислівка Харківської області; Куземівка, Макіївка, Кремінна, Білогорівка, Діброва на Луганщині та Званівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступати. Штурмує місто Бахмут. Наші захисники відбили атаки в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали Бондарне, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Водяне, Невельське та Мар’їнка. Обстріляв райони населених пунктів Авдіївка, Ласточкине, Бердичі, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Богоявленка, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється, на окремих ділянках намагається створити умови для переходу у наступ. Здійснив артилерійські обстріли понад 45 районів населених пунктів. Серед них – Мала Токмачка і Новоандріївка Запорізької області, а також Добра Надія, Нікополь, Зміївка, Козацьке, Новосілка, Інженерне, Білозерка, Дніпровське та місто Херсон.

Звернення Президента України Володимира Зеленського:

"Провів засідання Ставки – суто по фронтовій і безпековій ситуації.

Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки.

Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ.

ОСУВ «Хортиця» – ключова увага Бахмуту.

ОСУВ «Таврія» – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського.

На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості – в усіх сенсах слова.

ОСУВ «Одеса» – доповідь щодо ситуації по південному напрямку. Зокрема по тому, що стосується Херсона і Херсонщини.

Звичайно, не залишаємо без уваги північ нашої держави, кордон.

Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб подавляти вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала.

Дякую всім, хто щодобово привчає Росію до думки, що Україну – не зламати.

Ми вистоїмо. Ми переможемо. І притягнемо до відповідальності всіх російських терористів".

Віримо у Збройні Сили України! Разом Ми – сила! Слава Україні!