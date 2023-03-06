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Українець відзначився у матчі проти Гонведа.

Академія Пушкаша у матчі 22 туру чемпіонату Угорщини поступилася Гонведу з рахунком 1:3.

Єдиний м'яч у складі гостей забив український півзахисник Артем Фаворов, котрий відзначився результативним ударом на 48 хвилині поєдинку. Також українець отримав жовту картку на 89 хвилині поєдинку.

Цього сезону Фаворов провів 22 матчі, в яких забив три м'ячі.

Після 22 турів Академія Пушкаша набрала 30 очок та посідає п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Угорщини. До єврокубкової зони лише два бали.