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Роман Яремчук залишився без головного тренера.

Брюгге на своєму офіційному сайті оголосив про звільнення головного тренера команди Скотта Паркера.

42-річний Паркер був призначений новим головним тренером Брюгге 31 грудня минулого року. За 12 матчів британець зміг виграти лише двічі.

Раніше Паркер працював коучем Фулгема та Борнмута.

Нагадаємо, вчора команда вилетіла від Бенфіки в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, поступившись з загальним рахунком 1:7. В чемпіонаті Бельгії Брюгге йде на четвертій сходинці.