Ліга Європи

Слова підтримки на адресу португальця від головного тренера манкуніанців.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік тен Гаг напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бетісу прокоментував ігрові та лідерські навички португальського півзахисника Бруну Феранндеша.

"Він залишається нашим капітаном [у відсутності Магвайра]. Він проводить блискучий сезон, він зіграв важливу роль у нашій позиції у турнірній таблиці. Він дає енергію та інтенсивність команді, багато бігає. Він вказує і тренує гравців, він надихає всю команду. Ніхто не ідеальний, кожен робить помилки.

Я дуже радий, що в моїй команді є такий гравець як Фернандеш, і я щасливий, що він наш капітан", — сказав тен Гаг.

Матч МЮ – Бетіс відбудеться у четвер, 9 березня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.