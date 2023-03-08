Ліга Європи

Пресконференція англійця перед матчем Ліги Європи.

Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд напередодні матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Бетіса прокоментував капітанство Бруну Фернандеша, згадав поразку від Ліверпуля та поміркував щодо боротьби за трофеї в цьому сезоні.

Про Бруну

"Однозначно він залишиться нашим капітаном. Я думаю, що він проводить блискучий сезон. Кожен робить помилки, і ми вчимося. Я маю вчитися, і він також.

"Він розумний. Я дуже радий, що він наш гравець і він капітан, коли Гаррі (Магвайр) не грає".

Про Ліверпуль

"Ми не здалися. Це нісенітниця. Ми були неорганізовані, у нас була погана комунікація, але я вважаю, що це тому, що ми відійшли від командних принципів.

Програти Ліверпулю — це глибоко ріже, і це неприємно. Я завжди пам’ятаю, скільки ігор ми в них виграли. Це футбол. Це, безумовно, розчаровує, але ми просто повинні відновитися".

Про Бетіс

"Це футбол, і ось чому всі люблять цю гру. Це розчаровує, але ми не можемо зупинятися на цьому й озиратися назад. Ми все ще боремося на всіх фронтах, і нам ще належить зіграти багато ігор. Ми хочемо це виправити", — сказав Решфорд.

Матч МЮ – Бетіс відбудеться у четвер, 9 березня, о 22:00 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями матчу можна буде на Football.ua.