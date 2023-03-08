Україна

Як Данило Сікан вдарив представника рф у турецькому готелі після провокацій з боку останнього.

Нападник Шахтаря Данило Сікан згадав, як побив росіянина в турецькому готелі під час зимових зборів.

"Це було десь увечері. Це затяжна історія. Я йшов з Ромою Терновим, який у нас займається взуттям. Ми йшли грати у більярд. А він був з дітьми, з жінкою. Бачить, що ми Шахтар, що ми з України, і кричить: "красно-белый спартак чемпион". А я в той момент не почув. Рома розповів мені, що він кричав. А я ще на початку зборів казав, що якщо ні з ким з росіян не поб'ємось, то можна вважати, що збори провалені.

Розвертаюсь, починаю говорити. Рома мені каже: "Почекай, Сік. Тут діти". Стоїмо, спокійно спілкуємось між собою. І тут ми чуємо, що хтось російською розмовляє, кричить. Дивлюсь, а це вони. Петрович говорить: "Це російський чудак, я відсів, бо була б бійка".

Я вже на низькому старті, бо це така бидлота. Не дозволю, щоб так поводили себе в готелі чи ще десь.

Сидимо. Він вже пішов у свій номер з друзями, жінками. Бачить, що ми сидимо в стороні. І ми всі дивимось на нього. Він кричить: "спартак — чемпион, россия — форева". Я одразу встаю, підходжу. Слово за слово, я даю йому ляпаса. Він впав на плитку, намагався піднятись, але у нього не вийшло. А через день їх вигнали з готелю", — сказав Сікан в інтерв'ю офіційному Ютуб-каналу Шахтаря.

Відомо, що Шахтар зміг заступитися за гравця збірної України та мирним способом врегулював конфлікт.