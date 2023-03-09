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Голландський фахівець очолював бельгійську команду до відходу в Аякс.

Альфред Схройдер може знову стати головним тренером Брюгге, де виступає український форвард Роман Яремчук. Про це повідомляє De Telegraaf.

За інформацією джерела, 50-річний голландець може повернутися до бельгійської команди, яку він очолював до минулого літа.

Влітку минулого року Схройдер перебрався до Аякса, але був звільнений у січні через незадовільні результати.

За цей час Брюгге змінив двох наставників — спочатку роботи втратив Карл Хуфкенс, а зовсім нещодавно Скотт Паркер.

Наразі Брюгге посідає четверте місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. В останніх 12 матчах команда здобула лише дві перемоги.